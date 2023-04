EFE

Rennes se reencontró con el triunfo, venció por 4-2 en casa al Angers en la fecha 33 de la Ligue 1, y selló su descenso con 5 jornadas de anticipación.

El conjunto de Bruno Genesio aún está fuera de las plazas continentales de la competición. Es sexto, a tres puntos del Lille, que ocupa el último puesto continental.

¡OTRO DEL RENNES!



Jeremy Doku sella su doblete y pone el 4-2 para los de casa



No fue una victoria fácil para el Rennes ante un adversario ya descendido que no pudo evitar su tercera derrota seguida pero que tomó ventaja en el marcador cuando el argelino Nabil Bentaleb transformó un penalti en el minuto 19.



Remontó el conjunto local, que igualó gracias a Amine Gouiri y se situó por delante con un autogol del beninés Cedric Hountondji. Aún así, el choque quedó abierto porque justo antes del descanso el equipo de Alexandr Dujeux consiguió empatar con un gol del senegalés Ibrahima Niane.



Hizo el tercero el Stade Rennes al inicio de la segunda parte. El belga Jeremy Doku fue el autor, aunque el Angers no se dio por vencido hasta que Jeremy Doku, a seis minutos del final, sentenció el choque al anotar el cuarto.