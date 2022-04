EFE

El defensa español Sergio Ramos apunta a la titularidad en el París Saint-Germain este sábado en el duelo liguero contra el Clermont, ante la ausencia del brasileño Marquinhos, indicó este viernes el entrenador, Mauricio Pochettino.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



"Me queda tiempo para decidir, pero tiene opciones de jugar mañana. Es una de las opciones que estoy pensando ante la ausencia de Marquinhos", dijo el entrenador en rueda de prensa.



De confirmarse, sería el tercer partido en el que el exjugador del Real Madrid apareciera en el once de salida del equipo francés, con el que se comprometió este verano pero con el que solo ha jugado seis partidos por una sucesión de lesiones.



Ramos, que el pasado día 30 cumplió 36 años, entró en el terreno de juego el pasado fin de semana contra el Lorient en el Parque de los Príncipes y fue abucheado por la afición, que le reprocha su elevado salario para lo poco que ha jugado.



El futbolista ha ido encadenando lesiones que le han impedido tener continuidad en el PSG, donde llegó libre tras no renovar con el Real Madrid, cuya camiseta defendió en 16 temporadas.



En París ha jugado seis partidos, cinco de liga, donde marcó un gol y uno en Copa de Francia. Totaliza 306 minutos, 260 de ellos en liga.



Pochettino confirmó también que el brasileño Marquinhos no estará frente al Lorient, porque arrastra algunos problemas físicos y el cuerpo técnico ha decidido darle descanso.



El técnico apuntó que el jugador, cuyo rendimiento ha bajado en las últimas semanas, se vio afectado por la eliminación en octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, en la que insistió que fueron mejores que los madrileños pero cayeron por detalles.



Agregó que Marquinhos ha tenido una semana compleja a nivel familiar ya que ha sido padre.



Ante la ausencia del brasileño, capitán del PSG, apuntó que no tiene decidido quien llevará el brazalete de capitán, pero dijo que una de las opciones es que lo haga el delantero Kylian Mbappé.