EFE

El defensa español Sergio Ramos, que llegó al PSG en verano tras no renovar con el Real Madrid, recalcó que coincidir en su nuevo club con el ex blaugrana Leo Messi "es una alegría".



"Para mí siempre ha sido uno de los mejores del mundo, por no decir el mejor, y tenerlo ahora dentro de nuestra plantilla yo creo que hace que el equipo recupere mucho más valor, que tenga más importancia para todo", indicó en una entrevista concedida a Amazon Prime Video.

Messi, Mbappe et Neymar en un mot ? @SergioRamos décrit ses nouveaux coéquipiers avant le Classique OM-PSG, en exclusivité sur Prime Vidéo #RAMOS #OMPSG #PrimeVideo pic.twitter.com/eqtiFj6x24 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 23, 2021

En las filas parisinas se alegra de estar también con antiguos conocidos.



"He tenido siempre muy buena relación con jugadores que ya estaban aquí. Es el caso de Keylor Navas, que es prácticamente como un hermano; con Neymar, con quien también mantenía esa relación desde hace muchos años, o Fideo, que estuvo también jugando en el Real Madrid", añadió.



A otros los conocía por haber compartido terreno de juego, "como Kylian y demás jugadores internacionales, que en algún que otro enfrentamiento siempre nos hemos tenido mucho respeto", sostuvo el defensa, para quien llegar "a un equipo con muchos cracks es siempre una alegría"





Ramos, de 35 años y a quien una sucesión de problemas físicos lo han mantenido alejado del campo, se muestra pese a todo satisfecho de su nueva etapa en París.



"Desde que he llegado el recibimiento de la afición ha sido extraordinario. Desconocía que el ambiente fuera tan importante a la hora de jugar, ese apoyo, cómo animan, cómo gritan. Es algo que hay que recalcarlo, y sobre todo el gran proyecto, los grandes jugadores que tenemos", concluyó.