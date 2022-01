EFE

Kylian Mbappe, con un gol a la media hora, desarmó la resistencia del Brest que salió derrotado del Parque de los Príncipes (2-0) y no pudo propiciar un nuevo tropiezo del líder, en la vigésima primera jornada de la Ligue 1 de Francia.

El conjunto de Mauricio Pochettino, que se enfrentará al Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones el próximo mes, sacó adelante la visita del equipo del armenio Michel Der Zakarian a pesar de las numerosas bajas.



El cuadro parisino no pudo contar ni con el argentino Leo Messi y el español Juan Bernat, que aún están fuera de forma tras pasar el covid, ni con Neymar, lesionado, ni con los senegaleses Abdou Diallo e Idrissa Gueye y el marroquí Achraf Hakimi, reclamados por su selección. Lanvin Kurzawa y Keylor Navas están contagiados de coronavirus y Alexandre Letellier lesionado.



Sergio Ramos fue suplente. Jugó los últimos veinte minutos, con el encuentro desequilibrado ya y en sustitución de Ángel Di María.



Pochettino formó de inicio con Gianluigi Donnarumma, Thilo Kehrer, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Georginio Wijnaldum, Marco Verratti, Ander Herrera, Ángel Di María, Mauro Icardi y Kylian Mbappé.



El Brest acentuó su mala racha con el París Saint Germain, al que no gana desde marzo de 1990.



El líder de la Ligue 1 dejó atrás su mala racha a la media hora de partido. El equipo parisino solo había ganado uno de sus cinco últimos partidos. Los otros cuatro los saldó con empate.



No dejó pasar la ocasión el París Saint Germain para volver a sumar los tres puntos. Fue Mbappe el que desatascó el encuentro en el minuto 32 cuando recibió la pelota del neerlandés Georgino Wijnaldun y desde la frontal ejecutó un tiro seco, raso, que superó a Marco Bizot.



El astro francés acumula diez tantos en lo que va de competición. Segundo máximo anotador de la Ligue 1 está a dos del canadiense del Lille Jonathan David.



El choque quedó sentenciado al inicio de la segunda parte en una gran acción individual por la izquierda de Nuno Mendes cuyo pase al área fue recogido por Thilo Kehrer que, desde el punto de penalti mandó a la red.



El Brest careció de reacción. Sumó su cuarto partido sin ganar. Sergio Ramos entró al campo en el segundo movimiento de banquillo de Pochettino que en el descanso sacó a Danilo en lugar de Wijnaldum. También jugaron, en el tramo final, Leandro Paredes, Xavi Simons y Edouard Michut.



El triunfo agranda la ventaja en el liderato del París Saint Germain que ahora saca once puntos al segundo en la tabla, el Niza.