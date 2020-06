EFE

Tres jugadores del París Saint-Germain y un miembro el cuerpo técnico han superado el coronavirus durante el periodo de confinamiento y ya no son contagiosos, según han revelado los test a los que toda la plantilla ha sido sometida, indicó este martes el club.



El campeón de Francia no reveló la identidad de los jugadores afectados, que tuvieron síntomas durante el confinamiento y que no estuvieron en contacto entre ellos.



"Actualmente ya no son contagiosos y retomarán el programa de entrenamientos", indicó el club en un comunicado.

Les tests de dépistage PCR et sérologiques menés hier auprès des joueurs et du staff ont montré 4 cas antérieurs de contaminations au Sars-Cov2 (3 joueurs et 1 membre du staff). — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 23, 2020

El club sometió a pruebas PCR a todos los miembros de la primera plantilla, que volvieron a la actividad el pasado lunes y que volverán a entrenarse en la ciudad deportiva del club, a las afueras de París, el próximo jueves.



Lo harán, inicialmente, en pequeños grupos, tal y como establece el protocolo médico diseñado por el PSG.

Por otro lado, el Toulouse también anunció que cuatro de sus jugadores han dado positivo en las pruebas efectuadas.



Los jugadores fueron puestos en cuarentena y el resto de la plantilla volverá a pasar test dentro de seis días para comprobar si se han contagiado.



La semana pasada fue el Saint-Etienne quien reveló que tres de sus jugadores habían dado positivo.