EFE

El Paris Saint-Germain francés es el club con mayor poder financiero a nivel mundial, por delante del Manchester City inglés, el Bayern Múnich alemán, el Tottenham inglés o el Real Madrid, según la clasificación 'Soccerex Football Finance 100' que elabora la empresa organizadora de congresos futbolísticos.

El PSG, con 5.318 puntos, seguido por el Manchester City con 5.197, lidera esta clasificación que tiene en cuenta el valor de los jugadores de la plantilla, los activos tangibles del club (como el estadio o las instalaciones), el dinero en caja y el potencial inversor de sus propietarios, restando la deuda neta de cada entidad, con los datos financieros de la temporada 2017-18.

El Bayern Múnich es tercero con 3.888 puntos, el Tottenham Hotspur cuarto con 3.441 y el Real Madrid quinto, con 3.336 puntos. Completan los diez primeros lugares tres clubes ingleses: Arsenal, Chelsea y Liverpool, seguidos por el Juventus italiano, noveno, y el Borussia Dortmund alemán, décimo.

Esta clasificación no tiene en cuenta los ingresos de los clubes, -a diferencia de otras listas que sí se basan en este dato y registran al Barcelona y al Real Madrid en los dos primeros lugares por ingresos, como 'Deloitte Money League'- ya que priorizan otros aspectos, como el potencial inversor de los propietarios, aspecto en el que los dos grandes españoles no tienen puntuación, ya que son clubes deportivos cuya propiedad depende de sus socios.

El Atlético de Madrid, con 2.049 puntos, y el Barcelona, con 2.036, se posicionan inmediatamente después de los diez primeros de esta lista de los cien clubes más potentes del mundo, seguidos por los alemanes RB Leipzig y Hoffenheim, el Guangzhou Evergrande chino, el Manchester United inglés, el Nápoles italiano, el estadounidense Los Angeles FC, el Bayer Leverkusen alemán y el Mónaco.

There are many familiar faces in the FF100 Top 10 this year, as @PSG_inside overtake @ManCity for the first time in the report’s history, but @FCBarcelona and @ManUtd are notably absent…



To find out where they rank this year, read the full report now! https://t.co/Q7m60A26l4 pic.twitter.com/r6sK7YGrqg