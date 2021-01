EFE

El Lorient, penúltimo en la clasificación y que puja desaforadamente por la permanencia, sonrojó al campeón, el París Saint Germain al que remontó y ganó en el tramo final (3-2), en la primera derrota con Mauricio Pochettino como técnico.

El gol en el minuto 92 del nigeriano Teremas Moffi dejó en evidencia al cuadro parisino, que solo pudo marcar de penalti, en dos ocasiones por medio de Neymar, y que pierde el liderato de la Ligue 1 en la vigésima segunda jornada.

El París Saint Germain, que desde los once metros había dado la vuelta a la desventaja inicial con la que se topó, fue superado por su rival en los diez últimos minutos. Llegó al 80 con el marcador a favor pero perdió y encajó su quinta derrota en la Ligue 1.

De hecho, el conjunto local, que ya dio síntomas de mejoría una semana atrás cuando ganó al Dijon, se puso por delante en el marcador en el minuto 36 con el gol de Laurent Abergel, que aprovechó un rebote y superó al español Sergio Rico.

Al borde del descanso llegó el empate después de que el árbitro indicara penalti una falta cometida por Houboulang Mendes. Neymar no falló.

El París Saint Germain, que dentro de dos semanas se enfrentará al Barcelona en la Liga de Campeones, puso en el Stade du Moustoir a toda su artillería, con Ángel Di María, Neymar, Kylian Mbappe y Mauro Icardi sobre el césped.

El meta Mathieu Dreyer sostuvo al Lorient, que se vio con el marcador en contra a la hora de juego por otra acción de Mendes en el área. Volvió a acertar Neymar que puso por delante a los parisinos.

