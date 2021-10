Con información de AP

El entrenador Mauricio Pochettino dijo que no hay una "jerarquía" para cobrar penales en el PSG.



A Pochettino se le hizo la pregunta, ya que en ausencia de Neymar y Lionel Messi, Kylian Mbappe se puso al frente para anotar un penalti tardío que selló una victoria por 2-1 contra Angers.

🎙️💬 Mauricio Pochettino: "¡La prioridad es la salud del jugador! Lo de @neymarjr es un pequeño problema físico que esperamos que sea cuestión de unos días". 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) October 18, 2021

"Somos demasiado maduros para poder comprender, y ustedes también creo, que estamos hablando de jugadores del más alto nivel. Entre ellos hay una comunicación y hay un sentido en el que está claro que cualquiera tiene la capacidad de poder tomar las responsabilidades. Así entre ellos, dependiendo de los momentos, toman unas decisiones. No creo que haya que poner desde fuera una jerarquía o poner un orden numérico cuando estamos hablando de los mejores jugadores del mundo, pero entiendo que para vosotros es difícil de comprender", aseguró.

Por otra parte, en lo que se refiere a la lesión de Neymar, quien no podrá jugar ante el Leipzig por un problema en el aductor, explicó que participó en el último entrenamiento del equipo porque fue autorizado por el cuerpo médico, pues su prioridad es la salud de sus jugadores.

“La decisión de los jugadores disponibles para entrenar es una decisión que no es una decisión del cuerpo técnico. Es una decisión entre el cuerpo técnico y expresamente del cuerpo médico. Si me dicen que cierto jugador no está para entrenar, no entrenará. Si me dicen que está, entrena. Somos un cuerpo técnico que estamos siempre 100 % apoyando las decisiones del cuerpo médico, porque con la salud no tenemos la capacidad de juzgar o de analizar o de tomar decisiones”.

"Cada día hay una reunión una hora antes del entrenamiento, donde se evalúa con el área de perfomance, el área médica y nosotros, evaluamos al jugador. Siempre que un jugador sale al campo es con autorización médica. No nos vamos a hacer cargo de ningún jugador sin el alta médica. Cada jugador que sale a un entrenamiento es porque tiene la autorización médica. Si tenemos algo, es el respeto humano. No jugamos con la salud de nuestros jugadores”, explicó.