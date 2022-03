Con información de EFE

El técnico del PSG, Mauricio Pochettino, reconoció que está triste por lo que vivió en el Parque de los Príncipes en el partido contra el Burdeos, en el primer encuentro de los parisinos tras la eliminación en los octavos de final ante el Real Madrid.

"A nadie le gusta esta situación y me entristeció. Todos los que aman al París Saint Germain tras la decepción del Real Madrid están tristes. Me entristeció lo que he vivido hoy aquí", dijo Pochettino en la rueda de prensa posterior al juego de la Ligue 1, que ganó el PSG por 3-0.

"Todos hemos estado afectados. Entendemos la decepción y la frustración. Todos hemos vivido esto juntos, como un equipo. Tenemos que asumir la responsabilidad por lo que pasó. Compartimos esta decepción de los aficionados", añadió.

El argentino Leo Messi y el brasileño Neymar figuraron entre los abucheados por parte de los hinchas del PSG. En realidad, lo fueron todos los titulares ante el Burdeos con una sola excepción: Kylian Mbappé, autor de los dos goles al Real Madrid en la Champions, que fue aplaudido.