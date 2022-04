EFE

Mauricio Pochettino, entrenador del París Saint-Germain, declaró, después de ganar la Ligue 1 con su club al empatar frente al Lens (1-1), que espera "lograr algo más grande en el futuro" en el banquillo del conjunto parisino.



Cuestionado por su temporada en el PSG y con un futuro incierto, el técnico argentino defendió su trabajo en declaraciones a la Ligue 1. Pese a no conseguir el principal objetivo del París, la Liga de Campeones, Pochettino dejó caer que piensa en un futuro de la mano de la entidad gala.

"Para todos es importante darle al club otro título. Y en el ámbito personal, yo que he jugado aquí y he sido capitán, después de menos de 18 meses, haber ganado tres títulos con este club, es una satisfacción grande. Esperamos lograr algo más grande en el futuro", señaló.



Además, habló sobre los pitidos que recibió Lionel Messi durante el partido que disputó frente al Lens: "Es increíble, son cosas difíciles de aceptar. Situaciones que son inverosímiles, que no se entienden. Lo grande que es, lo que da al fútbol y lo que va a seguir dando al fútbol. Contento por él. Le felicité después del partido y un título más para su palmarés", culminó.