El técnico del PSG, Mauricio Pochettino, ve señales de que Leo Messi está volviendo a su mejor nivel tras marcar en la victoria el Lille.

"Yo no tengo ninguna duda, Leo es el mejor jugador del mundo. La parte humana es fundamental en la adaptación cuando te vas de un equipo después de 20 años. Él viene también de un mes de no poder competir, afectado por el Covid, y es normal que necesite tiempo para recuperar su mejor forma física. Creo que hoy ha estado espectacular, me ha encantado el partido que ha hecho", aseguró en la rueda de prensa posterior al partido.

⚽️ ¡GOOOOOL!

Llega el segundo gol de Leo Messi con el PSG en la @Ligue1_ESP y el tercer tanto parisino ante el Lille@LOSC_ES 1-3 @PSG_espanol 🇫🇷⤵️ pic.twitter.com/d6xclgnRoV — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) February 6, 2022

"Es importante que Leo muestre el compromiso, el rendimiento que evidentemente va a mostrar si en las otras áreas está tranquilo y si está en su mejor nivel. El talento es algo que tiene y que desborda en sus pies", añadió.

La mejor versión de Lionel Messi, errático en sus últimas apariciones en el París Saint-Germain, regresó ante el Lille, que perdió 1-5 con una buena actuación del jugador argentino que coronó con un tanto excelso con el que rompió su sequía goleadora en la Ligue 1.

Messi ofreció su mayor exquisitez al borde del descanso para hacer el tercer tanto del París Saint-Germain. Robó el balón al borde del área, prolongó la pelota hacia dentro y superó con una sutil vaselina al guardameta croata Ivo Grbic. Fue su momento, uno de los mejores desde que llegó al conjunto parisino y con el que se quitó un lastre: marcó su segundo gol en Liga, el séptimo del curso y rompió una sequía de dos meses.