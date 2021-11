Con información de AP

El técnico del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, prometió su lealtad al club tras las especulaciones de que podría irse al Manchester United.



Pochettino insistió en que tiene contrato hasta 2023 con el club francés y pretende honrarlo afirmando: "Estoy feliz en París".

"Bueno, no entiendo. Creo que fui claro. Les dije que ... les dije a todos, mi contrato es 2023. Esta temporada y una temporada más. No digo nada diferente. Y entonces, estoy realmente feliz en Paris Saint-Germain, eso es un hecho. No es una cosa para pensar o para ... el hecho es que soy feliz en París", aseguró.



El Manchester United ha estado buscando un nuevo entrenador permanente desde que despidió a Ole Gunnar Solskjaer, y los informes de los medios habían sugerido que Pochettino se había convertido en su objetivo número uno.



El técnico restó importancia a esta especulación, centrándose en el partido del PSG contra el Manchester City en la Liga de Campeones en Manchester.



El PSG tiene actualmente 11 puntos de ventaja en la cima de la Ligue 1.