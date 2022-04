EFE

El técnico del París Saint-Germain, el argentino Mauricio Pochettino, reiteró este viernes que le gustaría seguir entrenando a Kylian Mbappé, que aun no ha renovado su contrato con el club, y bromeó al asegurar que incluso se lo llevaría "de vacaciones".

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



"Egoístamente me gustaría tenerlo conmigo, hasta llevarlo conmigo de vacaciones, a mi casa. Y que al club le encantaría que renueve, es algo muy obvio, sería importante que se quede", aseguró el entrenador en la rueda de prensa previa al partido liguero contra el Lens donde, por segunda vez, se pueden proclamar campeones de Francia.



Pochettino señaló que este tipo de situaciones se resuelven "una vez que se logren todos los objetivos", por lo que consideró normal que suceda una vez que el PSG certifique su victoria en la liga.

🆕🎬🗣️ #PSGRCL



El entrenador Mauricio Pochettino habla sobre nuestro próximo rival @RCLens



💬 "¡Respeto total al Lens, un equipo en plena forma!" pic.twitter.com/cGoG33nm5i — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) April 22, 2022





Eso puede suceder este fin de semana si no pierde contra el Lens o si el Olympique de Marsella no gana contra el Rennes el próximo domingo.



Pochettino señaló que las negociaciones con Mbappé no condicionan su trabajo y que no es algo nuevo, ya que en otras ocasiones ya tuvo que enfrentarse a situaciones similares.



El técnico argentino tampoco se refirió a su futuro, que muchos medios sitúan lejos del PSG, aunque parece que se le cierra la puerta del Manchester United, porque se confirma la llegada del holandés Ten Hag.



"Nunca he estado pendiente de los rumores y nos los comento. Mi compromiso con el PSG es total.