EFE

El entrenador del París Saint-Germain, Mauricio Pochettino, desligó la lesión del brasileño Neymar de su estilo de vida y lo achacó a la sobrecarga de partidos a lo largo de la temporada.



"No solo se lesiona Ney, también se lesionó (Ángel) Di María y otros en otros clubes. Hay que dejar de mirar tanto a algunos jugadores. Las lesiones se deben más a la densidad competitiva. En 40 días hemos jugado 9 partidos competitivos", dijo el técnico argentino en rueda de prensa previa al duelo liguero de mañana contra el Niza.



Pochettino aseguró que el invierno es una temporada más propicia para las lesiones y que la pandemia de covid también contribuye: "No solo afecta a nuestro equipo, ha aumentado el nivel de lesiones por la carga y densidad de partidos competitivos".







"Ney es uno de los mejores jugadores del mundo y es normal que genere información. Se dicen muchas cosas, pero ahora que he podido conocerle sé que es un gran profesional, que trabaja con humildad y con compromiso con el club", agregó.



Pochettino consideró "fortuita" la lesión del brasileño y aseguró que se ha establecido una estrategia para que se recupere lo antes posible, aunque por ahora no se ha planteado que el jugador viaje a Brasil para continuar su rehabilitación.



"Ha sido un golpe duro para él, pero es un chico fuerte, maduro, cuando lo conoces ves su valor humano. Lo sentimos por él, pero tiene gente en su entorno que le va a ayudar a levantarse más fuerte y estar con el equipo lo antes posible", indicó.



La ausencia de Neymar contra el Barcelona se suma a la de Ángel di María, pero Pochettino se mostró convencido de poder alinear un buen equipo en ese duelo de octavos de final de Liga de Campeones.







"Perdemos dos jugadores importantes para el equipo, pero tenemos que buscar soluciones. Tenemos un equipo cualificado para ganar este tipo de partidos, en Copa, en liga o en Liga de Campeones. Hay confianza absoluta en un efectivo de 30, que por algo son jugadores del PSG. Lo afrontamos con la confianza de salir a ganar sin buscar ninguna excusa", comentó.



Pochettino confesó que la ausencia de Neymar puede ser cubierta por el italiano Marco Verratti, que avanzaría su posición en el esquema, aunque aseguró que el transalpino arrastra problemas físicos y no estará mañana en el encuentro liguero frente al Niza.



El club anunció también el retorno a la convocatoria del portero costarricense Keylor Navas, ausente por lesión desde el pasado 22 de enero y que puede ser alineado frente al Niza antes de afrontar al Barça