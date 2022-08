EFE

El chileno Alexis Sánchez aseguró que fichar por el Olympique de Marsella es "un reto personal" con la intención de ganar "un título" con un club que hace años que no levanta una copa.



"Es un equipo que tiene mucha historia, el más grande de Francia, el único que ha ganado la Liga de Campeones, pero hace años que no ganan un título. Es un reto para mi poder ganar algo grande. Cuando voy a un lugar es porque quiero ganar", dijo Sánchez en la rueda de prensa de presentación ante la prensa.



El chileno, que llega al Marsella tras haber pasado, entre otros, por el Barcelona, Arsenal, Machester United e Inter de Milán, del que se desvinculó hace unos días, aseguró que en todos los clubes por los que ha pasado ha levantado trofeos.

"Fui al Inter que hacía once años que no ganaba un título y lo ganamos. Aquí hace mucho que no ganan nada, me lo planteo como un reto personal. El equipo es bueno, hay un buen entrenador y un reto importante", indicó el futbolista.



El jugador reconoció no conocer mucho el club, aunque dijo que su compañero en el Inter Lucien Agoumé le acabó de convencer al comentarle la importancia del Olympique en Francia.



Sánchez dijo estar bien físicamente, aunque necesita algo de contacto con el balón, pero aseguró que no teme la presión de un club tan caliente como el Marsella.



"Me gusta la presión, para poder hacer fáciles las cosas difíciles. Tengo siempre como meta ganar cosas, mejorar en el día a día, en cada entrenamiento. La presión forma parte de mi carrera, en Barcelona, en Manchester, en el Arsenal, me enseña a mejorar", aseguró.



El jugador reconoció que llega a un club con mucha competencia en el sector ofensivo, como Gerson, Dimitri Payet, Milik o el turco Cendig Under, pero aseguró que eso también puede ser beneficioso para el equipo "si todo el mundo rema para el mismo lado".

"Yo tendré que mejorar y todo el equipo tendrá que hacerlo porque queremos ganar", señaló.



Sánchez reconoció haberse sentido "emocionado" por el recibimiento de decenas de aficionados anoche en el aeropuerto y aseguró que siempre se ha sentido muy querido fuera de su país, al tiempo que lamentó que "en Chile se quiera a veces más lo de fuera".



"Son cosas lindas que te llegan en el momento que menos te lo esperas, te llena de orgullo y te ayuda a dimensionar", señaló.