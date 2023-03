EFE

El Lyon y el Lorient firmaron en el Groupama Stadium un empate sin goles insuficiente para las aspiraciones de ambos, con pretensiones europeas pero fuera de los primeros puestos de la Ligue 1.

🏁|🔴🔵 Despite having multiple goal opportunities the match ends 0-0.#OLFCL pic.twitter.com/S33wmBRIkw — Olympique Lyonnais 🇬🇧🇺🇸 (@OL_English) March 5, 2023

El conjunto de Laurent Blanc no termina de enganchar triunfos seguidos para alcanzar la zona continental. No logra la regularidad el Lyon, que perdió con el Auxerre después de ganar al Troyes y al Lens y que ahora no ha pasado del empate en su campo tras vencer en la pasada fecha al Angers.



No pudo batir la meta de Vito Mannone el Lyon, situado en la décima posición, a siete puntos del quinto, el Stade Rennes, que marca los puestos europeos, y a uno del Lorient, también al margen de esa zona.



Y eso que el cuadro de Regis Le Bris fue una de las revelaciones del curso en la primera vuelta, instalado en la parte alta con el París Saint Germain. Ha decaído el Lorient, ahora ubicado en la zona media de la clasificación, su sitio natural.