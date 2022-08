EFE

Con dos goles y una asistencia el brasileño Teté se exhibió en el Parque Olímpico para dar al Olympique de Lyon su segunda victoria en la Ligue 1 a costa del Troyes (4-1) que aún no ha puntuado en lo que va de temporada.



Teté llegó a la competición francesa en medio del pasado curso. Procedente del Shakhtar, al que lideraba, empujado por la invasión de Rusia a Ucrania.



Un gran refuerzo con el que no contaba el Lyon entonces y que este año ya está asentado, mando en plaza, en el cuadro del neerlandés Peter Bosz.



El Lyon dio buena sensación en su segundo encuentro del curso. No pudo jugar la semana pasada ante el Lorient un partido aplazado por el mal tiempo. Había ganado en la primera fecha al Ajaccio.



Goleó al Troyes que cuenta sus compromisos por derrotas. Hizo un doblete Teté que ya iguala a su compatriota Neymar como máximo anotador de la Ligue 1 con un total de tres dianas.



Muchas facilidades dio el conjunto de Bruno Irles que a los tres minutos ya tenía el marcador en contra. Un error de bulto de Adil Rami, un regalo, fue aprovechado por Alexandre Lacazette para abrir la cuenta.



Empató el Troyes por un penalti cometido por el argentino Nicolás Tagliafico sobre Mama Balde. Lo ejecutó Florian Tardieu que estableció la igualada.



Entonces entró en acción Teté. A los dos minutos de la segunda parte asistió a Tagliafico que puso por delante al Lyon. Después, hizo los otros dos tantos. El segundo, en el 49, de cabeza. Solo tuvo que empujar el balón. Un centro de Toko Ekambi acabó con un disparo de Lucas Paquetá que desvió el meta Gauthier Gallon. Quedó en el aire la pelota que cayó donde estaba Teté que no falló.



Redondeó la goleada a un cuarto de hora del final en una gran acción individual. Aprovechó la recuperación de balón de Maxence Caqueret, recibió el balón y sorteó a varios defensas hasta ejecutar un certero tiro que alcanzó la red.