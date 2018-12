💥 That didn't take long!



Just six minutes into the match @HoussemAouar gives @OL_English a lead over @AS_Monaco_EN



Watch #OLASM on #beINSPORTSCONNECT 4 📱💻 ➡️ https://t.co/LRYa03w6yI pic.twitter.com/MBTxsatena