Gracias a un penalti en el tiempo añadido transformado por el marfileño Nicolas Pepe, el Niza evitó la derrota en el Allianz Riviera en la fecha 12 de la Ligue 1 y empató 1-1 con el Nantes, que se adelantó en el inicio de la segunda parte.

¡GOOOOL DEL NANTES!



Ignatius Ganago pone el 0-1 para la visita



Ignatius Ganago pone el 0-1 para la visita

Fue desde los once metros como encontró el alivio el cuadro de Lucien Favre, que no termina de encadenar dos triunfos seguidos. Tras ganar al Troyes hace dos semanas, cuando rompió la racha de derrotas, no pasó del empate ante el Auxerre y esta vez contra el Nantes, presionado por el descenso.



El campeón de la Copa de Francia, de hecho, se situó por delante con un gol del camerunés Ignatius Ganago tras recibir un balón del nigeriano Moses Simon al inicio de la segunda parte.

¡GOOOOL DEL NIZA Y ROJA PARA NANTES!



De penal, Nicolas Pepe pone el 1-1 para los de casa, mientras Bamba es expulsado



De penal, Nicolas Pepe pone el 1-1 para los de casa, mientras Bamba es expulsado



Mantuvo su ventaja a pesar del intento de reacción del equipo local, que no desperdició su mejor ocasión, provocada por una mano dentro del área de Jean Charles Castelletto en el minuto 94.



No falló desde los once metros Nicolas Pepe, que estableció el empate final que deja a medias a ambos equipos.