EFE

Niko Kovac, nuevo entrenador del Mónaco tras sustituir a Robert Moreno en el cargo, aseguró en una entrevista concedida al diario L'Équipe que su objetivo será llevar al club del Principado "a la cima" de la Liga de Francia.



El nuevo técnico del Mónaco explicó cómo se llevó a cabo su fichaje y reconoció que su contratación fue una "sorpresa" su porque ocurrió "muy rápido". Sin embargo, dejó muy claro que eligió al club monegasco porque tiene "una gran historia" detrás.

La primera práctica de Niko Kovac al frente del AS Monaco. 💪



Daghe Munegu 🔴⚪️





"Tal vez las últimas temporadas no han estado a la altura de las expectativas, pero nuestro objetivo es llevar al AS Mónaco a la cima de la Ligue 1", agregó.

Cuestionado por qué metodología aplicará en el Mónaco, recordó que todos los entrenadores tienen su propia filosofía y que, después de trabajar en clubes como el Bayern Múnich y el Eintracht de Frankfurt, deberá observar a los jugadores, adaptarse a ellos y después elegir las tácticas que tendrá que usar.



Además, declaró que siempre ha seguido de cerca la Ligue 1 porque el fútbol francés tiene mucho éxito a nivel local y a nivel internacional gracias a los dos Mundiales que lucen en sus vitrinas.







"Muchos grandes jugadores han pasado por Francia, pero también por el Mónaco. No se puede cambiar el pasado, pero hay que mirar lo que se puede hacer con el futuro. Todos queremos que el Mónaco vuelva a la cima. Vamos a trabajar todos juntos y nuestro objetivo es volver a la escena internacional", apuntó.

También relató cómo fueron sus primeros contactos con los jugadores del Mónaco y explicó que fueron "muy buenos" después de un entrenamiento "muy intenso" en el que todos trabajaron muy bien.



"Necesitamos tiempo, tenemos cinco semanas para progresar. Estoy seguro de que encontraremos las soluciones adecuadas para mejorar el equipo", agregó.



Asimismo, indicó que no le asusta la inestabilidad después de los cuatro entrenadores que ha tenido el Mónaco en dos años (Jardim, Henry, Jardim de nuevo y Robert Moreno) e informó de que es pronto para hablar de fichajes aunque tiene la "confianza" en que se tomen las decisiones correctas.



"Me dijeron que harían lo necesario para proporcionarme un muy buen equipo. Por eso estoy aquí. Decidí venir a Mónaco porque confío en Paul y Oleg. Estoy muy motivado para devolver el favor a las personas que confiaron en mí", manifestó.



Por último, afirmó que todavía recuerda cuando se enfrentó al Mónaco cuando era jugador del Bayer Leverkusen en 1997 y nombró a figuras como Henry, Barthez, Sagnol o Trezeguet, que formaban un equipo muy atacante.



"Estoy a favor de eso, pero no podemos jugar sólo ofensivamente, tenemos que mirar lo que pasa detrás. Tenemos que encontrar el equilibrio adecuado. Siempre he tratado de jugar un fútbol atractivo. Vamos a intentar transmitir el mensaje, tengo confianza en mis jugadores, vamos a hacer un buen trabajo tratando de jugar un buen fútbol", concluyó.