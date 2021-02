El PSG confirmó la baja de Neymar, sufrida en el juego contra el Caen por la Coupe de France. El brasileño estará por fuera de las canchas por lo menos durante unas cuatro semanas, tras descubrir que tiene una lesión del abductor mayor izquierdo.

Neymar se perderá el partido de ida de octavos de final de la Champions League contra el Barcelona, uno de los momentos decisivos para el PSG en esta temporada. El brasileño es ampliamente criticado porque sus ausencias han recaído en las fechas claves para el equipo parisino.

Precisamente, Ney compartió un revelador y emotivo mensaje en su cuenta de Instagram en el que habla de lo que está atravesando:

"La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante. Una vez más voy a parar por un tiempo de hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol. A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque dribleo y termino siendo golpeado constantemente, no sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo ... me entristece mucho. Me entristece mucho tener que escuchar a un jugador, entrenador, comentarista diciendo..."realmente tiene que ser golpeado" "se cae" "llorando" "niño" "mimado" y etc ...



Sinceramente, me entristece y no sé cuánto tiempo puedo aguantar, solo quiero ser feliz jugando al fútbol. NADA MÁS".

