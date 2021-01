La estrella brasileña y del Paris Saint-Germain, Neymar, reveló que pensó en algún momento retirarse del fútbol.

Neymar es considerado uno de los mejores jugadores del mundo, pero es una figura difamada debido a su teatralidad en la cancha y su estilo de vida fuera del juego.

El jugador más caro de la historia después de fichar por el PSG procedente del Barcelona por 222 millones de euros en 2017, admitió que las críticas le han afectado.

"Nunca perderé la pasión por el fútbol, ​​pero he tenido momentos en los que quería dejar de jugar", dijo el jugador de 28 años a la revista Gaffer. “Una vez llegué a preguntarme por qué debería seguir jugando si no les gusta".

"Solía ​​irme a casa exaltado y luego recordaba todo lo que había hecho para llegar aquí".

"El amor que le tengo al fútbol me calmó y me trajo de vuelta a la realidad. Porque tengo mucha suerte. De verdad. He logrado muchas cosas en mi carrera que me hicieron a mí y a mi familia increíblemente felices".

