EFE

El Nantes se distanció de los puestos europeos de la Ligue 1 de Francia tras perder en su campo ante el Girondins (0-1), que afrontó el compromiso de la vigésima primera jornada con cuatro derrotas seguidas a sus espaldas.

La irregularidad del Nantes en los últimos compromisos le ha distanciado de la zona alta. Perdió en Angers pero recondujo su situación el pasado fin de semana en Saint Etienne (0-2) el equipo de Christian Gourcuff. Pero no pudo prolongar la reacción en la visita del equipo de Burdeos.

That's it ! Three points and the derby #FCNFCGB pic.twitter.com/0bR8Cs4S0g