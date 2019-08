EFE

El Olympique de Lyon, dirigido por el exjugador del Barcelona Sylvinho, perdió sus primeros puntos de la temporada en la Ligue 1 francesa al caer frente al Montpellier (1-0) con un espectacular gol de Arnaud Soquet.



El meteórico inicio de la trayectoria de Sylvinho en los banquillos ilusionó a 'les lions', al conseguir las dos primeras victorias del curso liguero con holgadas victorias -0-3 al Mónaco y 6-0 al Angers-. Por ello, el técnico brasileño volvió a repetir la misma alineación por tercer encuentro consecutivo en su visita a Montpellier, convirtiéndose así en el primero en hacerlo desde Paul Le Guen en la temporada 2002/2003.



No obstante, a los de Sylvinho le costó superar el entramado organizado por Michel Der Zakarian y capitaneado desde la zaga por el brasileño Vitorino Hilton, el segundo jugador más veterano en enfrentarse al Olympique de Lyon en la historia, a sus 41 años y 348 días.

Organizado con tres centrales, dos carrileros y dos centrocampistas, con el exlionés Jordan Ferri a los mandos, recién fichado en verano, el Montpellier cortocircuitó la presencia de los centrocampistas del Lyon, a pesar del buen hacer del danés Joachim Andersen en la salida de balón.



Además, la productiva dupla de delanteros del club de Languedoc-Rosellón, Andy Delort y Gaëtan Laborde, puso en complicaciones a los centrales lioneses. Primero, al provocar un penalti que Delort volvió a desaprovechar, como ocurrió en la primera jornada.



No obstante, sí supero a Anthony Lopes la espectacular volea a bote pronto que Arnaud Soquet enganchó desde fuera del área tres minutos antes del descanso para poner al Montpellier por delante en el marcador.



En la segunda mitad, las complicaciones no harían más que incrementarse para el Lyon. Primero, con la expulsión del lateral izquierdo Youssouf Koné, que vio la tarjeta roja en su tercer encuentro con la camiseta blanca y se convirtió en el jugador número 89 en ver la cartulina en la historia de la competición.



Apoyado en la superioridad numérica y en la forzada reorganización del Lyon, el Montpellier consiguió su primera victoria del curso, tras un empate ante el Burdeos y una derrota frente al Rennes.



Además, con este resultado, el Lyon volvió a saborear la derrota en liga desde el pasado mes de abril y prolongó la racha por la que no consigue ganar sus tres primeros encuentros de Ligue 1 desde el curso 1981/1982, desaprovechando la oportunidad de aventajar al PSG, también con seis puntos tras caer en la segunda jornada precisamente ante el Rennes.