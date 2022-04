EFE

El Mónaco confirmó el excelente momento de forma por el que atraviesa y se situó en los puestos europeos tras encadenar su cuarta victoria consecutiva al imponerse este viernes por 2-3 a un Rennes, que perdió la oportunidad de auparse a la segunda plaza.

Ni el tempraneo tanto de Flavien Tait, que adelantó a los locales en el marcador (1-0) a los tres minutos de juego, impidió la victoria de un Mónaco que, con el permiso del Olympique de Marsella, ratificó su condición como el equipo más en forma del campeonato francés.



De hecho, los del belga Philippe Clement apenas tardaron nueve minutos en devolver las tablas al tanteador con un gol del brasileño Vanderson, que estableció el momentáneo 1-1 con un potente y preciso disparo.



Pero si alguien está siendo responsable de la buena racha del conjunto monegasco es el delantero Wissan Ben Yedder, exjugador del Sevilla, que sumó su cuarta diana en los últimos cuatro partidos, tras aprovechar una dejada de cabeza del alemán Kevin Volland para firmar a los 57 minutos el 1-2.

Un marcador que los visitantes a ampliaron todavía más a los 77 minutos con el tanto del neerlandés Myron Boadu que no desaprovechó un pase del brasileño Vanderson, tras una buena apertura de Aurelien Tchouameni, para establecer el 1-3.



Gol que hizo intrascendente el postrero tanto de Martin Terrier que estableció de penalti en el 93 el definitivo 2-3 que no impidió la derrota de un Rennes, que no sólo perdió la oportunidad de auparse a la segunda plaza, sino que ve ya de cerca a un Mónaco, cuarto, del que ya sólo le separan tres puntos.



Todo un aviso para el Rennes y para el Marsella, que visitará este domingo el campo del París Saint-Germain, que deben empezar a contar con el equipo del Principado en la lucha que hasta ahora mantenían por la segunda plaza de acceso a la Liga de Campeones.