GOAL

¡Messi está de vuelta! Luego de que el Paris Saint-Germain haya comunicado el domingo 2 de enero que Leo y otros tres futbolistas dieron positivo por coronavirus antes de sumarse a los entrenamientos post Año Nuevo, el crack realizó su aislamiento correspondiente en Rosario, su ciudad natal. El martes 4 de enero se conoció que el nuevo resultado de su PCR fue negativo y se lo vio salir de Argentina en su avión privado rumbo a Francia.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.

Este miércoles, el PSG ya comunicó de manera oficial que Messi había dado negativo y que se reincorporará al grupo en las próximas horas.

¿Cuánto tiempo estará de baja?

Debido a la variante ómicron, Francia ha decidido que el aislamiento de los casos que hayan dado positivo y estén vacunados pase a ser únicamente de cinco días si dan negativo en un nuevo test o de siete días si no dan negativo. Messi fue notificado de su resultado días después de Navidad, por lo que ya cumplió los días de resguardo correspondiente. Ahora resta saber cuándo volverá a sumarse a los entrenamientos, el lunes, después del primer partido del año por la Copa de Francia ante Vannes, Mauricio Pochettino manifestó que no tenían "noticias de Lionel Messi por el momento" y que primero debían entrenar.

¿Qué partidos se perdería con el PSG?

Messi ya se ha perdido un encuentro: la victoria 4-0 del PSG ante el Vannes Olympique Club. Ahora resta saber si llega para el duelo de Ligue 1 ante el Olympique de Lyon del próximo domingo. Mauricio Pochettino expresó al respecto en rueda de prensa: "Francamente para el Lyon, no lo sé. Entrenaremos todos los días y ya veremos. ¿Estarán disponibles los cinco positivos? No lo sé porque la situación cambia mucho. Podemos ser positivos hoy y negativos al día siguiente. Es un virus muy extraño, y a veces es difícil de entender todo". El argentino no fue el único jugador de la plantilla que se vio afectado por el Covid-19, ya que otros cuatro jugadores estuvieron aislados para el partido contra Vannes, y desde entonces, Gianluigi Donnarumma ha dado positivo por Covid -19 y, por lo tanto, se perderá el primer partido del año por la liga.