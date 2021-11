Con información de EFE y SPORT

Leo Messi reveló en una entrevista concedida al diario 'Sport' que el vestuario del PSG lo recibió muy bien a su llegada al cuadro parisino.

"La verdad que espectacular todo el vestuario. Me hizo las cosas muy fáciles. Con Ney tengo relación de hace tiempo, seguíamos hablando pese a no jugar juntos. Con Kylian al inicio fue raro porque no sabíamos si se quedaba o se iba. Él estaba con sus cosas. Por suerte nos vamos conociendo más, tanto dentro como fuera del campo. Nos llevamos espectacular. Hay un grupo bueno y sano en el vestuario. La verdad es que muy bien".

"Desde que llegué me sentí como si llevara mucho tiempo en el vestuario porque tengo a muchos conocidos, gente que habla español y hace que la adaptación sea mucho más rápida, sinceramente. A nivel deportivo parece que no acaba de arrancar nunca porque tengo partido con la selección todos los meses. No acabas de acomodarte que ya debes irte otra vez y esto dificulta más las cosas pero poco a poco voy entrando en la dinámica del club porque más allá de que son dos meses que son acá, todavía no son muchos los paridos que jugué. Todavía acostumbrándome a cosas", añadió.

Además, reiteró que su sueño es ganar la UEFA Champions League con el equipo de París. "Sí. Es mi gran objetivo y el del club. Hace tiempo que está apostando por querer ganar la Champions. Estuvo muy cerquita y es su gran objetivo".

Sin embargo, tiene claro que no es algo fácil. "Somos uno de los candidatos pero no el único. Todo el mundo habla del PSG por los jugadores que tiene pero hay otros equipos muy bueno, que llevan años trabajando juntos que también ficharon como Manchester, el City, Bayern, Liverpool, Atlético Madrid, Chelsea… Hay un monto de equipos con poderío para ganar la Champions. No siempre gana el mejor porque depende de muchos detalles o de las circunstancias. Puede pasar de todo pero si somos uno de los candidatos".

Finalmente, habló de lo que siente sobre sus posibilidades de ganar el Balón de Oro. "Si llega, sería extraordinario por lo que significaría ganar uno más. El séptimo sería una locura. Si no, no pasa nada. Ya conseguí uno de mis grandes objetivos (la Copa América). Estoy muy feliz por lo que pasó, y ahora que pase lo que tenga que pasar", concluyó.