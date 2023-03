EFE

Kylian Mbappé buscó insistentemente, el gol que le adentrara un poco más en la historia del París Saint Germain, convirtiéndolo en el máximo goleador del club al firmar, en el partido contra el Nantes, el gol 201 en su carrera.



A los veinticuatro años el parisino supera el registro que tenía en su poder el uruguayo Edinson Cavani. Mbappé es el dueño del nuevo récord, en solitario.



Marcó Mbappé su decimoctavo tanto en la Ligue 1, donde es el máximo artillero, en el minuto 91. Aprovechó un centro desde la derecha de Timothee Pembele para dejar en evidencia a su marcador y llevar el balón a la red.



Fue el cuarto tanto de su equipo. El que selló la victoria ante el Nantes por 4-2 para acentuar el liderato en la competición francesa del vigente campeón, ahora con once puntos de ventaja sobre el Marsella, el segundo en la clasificación.



"Es un privilegio jugar en el París Saint Germain. Para mí es muy especial porque esta es mi ciudad. He nacido aquí", dijo tras el encuentro el futbolista parisino.



"Cuando llegué era un jugador joven. Aprendí muchas cosas aquí. Jugar en el PSG, como parisino, es algo especial", insistió el máximo goleador de la historia del París Saint Germain..



"Estoy aquí para hacer historia. En Francia, en mi país, en mi ciudad. Es hermoso lograr éxitos individuales y ser reconocido pero también quiero logros colectivos. Aún queda mucho por hacer", añadió Mbappé que portó el brazalete de capitán en el tramo final, después de que su compañero Marquinhos se retirara del terreno de juego.



“Si alguien me hubiera dicho que iba a marcar este gol con el brazalete de capitán, nunca lo hubiera creído”, dijo Mbappé, que está confiado y convencido en que su equipo seguirá en Europa. Juega el miércoles el PSG ante el Bayern Múnich, en el Allianz, en Alemania. Con el marcador en contra después de perder frente el campeón germano por 1-0 en la ida. Aún así, Mbappé confía.



"Vamos a Alemania para clasificarnos. Hemos recuperado la confianza. Estamos con decisión y convencidos", subrayó Kylian Mbappé feliz por haber entrado en la historia del París Saint Germain.