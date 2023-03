Con información de EFE y EN.PSG.FR

El delantero del PSG, Kylian Mbappé, no ocultó su alegría tras convertirse en el máximo goleador de la historia del cuadro parisino.

"¡Estoy feliz! Al final, había espacios bastante liberados. Yo quería hacerlo. ¿Porque no? Después, Tim me dio un buen balón, tengo la oportunidad, lo protejo bien, giro, tiro y gol. Estoy orgulloso. Sabes, marqué muchos goles, mucho tiempo. Este es mi sexto año aquí. Como dije antes, llegué aquí, era muy joven, era un niño. Progresar como jugador, como hombre... He pasado por mucho aquí, y ser recompensado por algo individual es genial. Pero espero que ganemos títulos este año", dijo a los medios del club tras la victoria ante el Nantes.

"Es un privilegio jugar en el París Saint Germain. Para mí es muy especial porque esta es mi ciudad. He nacido aquí", añadió.

"Estoy aquí para hacer historia. En Francia, en mi país, en mi ciudad. Es hermoso lograr éxitos individuales y ser reconocido pero también quiero logros colectivos. Aún queda mucho por hacer", aseguró Mbappé, que portó el brazalete de capitán en el tramo final, después de que su compañero Marquinhos se retirara del terreno de juego.





“Si alguien me hubiera dicho que iba a marcar este gol con el brazalete de capitán, nunca lo hubiera creído”, concluyó.

Mbappé fue homenajeado por el PSG en el Parque de los Príncipes, donde recibió un trofeo conmemorativo, tras romper el récord de Edinson Cavani de 200 goles al anotar su 201 en el triunfo por 4-2 sobre el Nantes por la fecha 26 de la Ligue 1.