Kylian Mbappé confesó en las últimas horas cómo ha sido su primer encuentro con Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid. También habló de lo que significó para él que le llamaran del club blanco cuando sólo tenía 14 años. "Fue como estar en la luna", se sinceró.

En una carta escrita y publicada en 'The Players Tribune', el delantero del PSG confesó: "Cuando cumplí 14 años mi padre recibió una llamada de alguien en el Real Madrid invitándome a ir a España para entrenarme allí durante las vacaciones. Fue una sorpresa porque en realidad le habían dicho a mi padre que a Zidane le gustaría verme. Zidane era por aquel entonces director deportivo del Madrid. Fue como estar en la luna. Estaba deseando ir allí".

Sobre su primera conversación con Zidane, señaló: "Nunca olvidaré ese momento. Llegamos desde el aeropuerto y Zidane nos recibió en el parking. Nos saludamos y me ofreció ir al campo a entrenar. Me dijo que entrara en el coche y le pregunté: '¿Me quito los zapatos?' No sé por qué dije eso. Era el coche de Zidane. Pensaba que estaba en un sueño".

