EFE

El camerunés Modeste M'Bami, que, entre otros, jugó en el París Saint-Germain, el Olympique de Marsella y el Almería, murió este sábado en la ciudad francesa de Le Havre a los 40 años por un infarto, informa el PSG, club en el que militó entre 2003 y 2006.



El centrocampista camerunés se incorporó al PSG en 2003, después de jugar en la Kadji Sport Academy y el Dynamo Douala de Camerún. También militó de 2009 a 2011 en el Almería.



M'Bami se dio a conocer en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 con un gol de oro en cuartos de final contra la gran favorita, la Brasil de Ronaldinho.



En París, M'Bami se convirtió en un fijo del equipo, con el que ganó dos Copas de Francia (2004 y 2006). Tras una larga ausencia por una grave lesión contra el CSKA Moscú el 7 de diciembre de 2004, volvió a la titularidad en 2005-2006, para su tercera temporada en la capital francesa, pero luego optó por abandonar París y fue contratado por el Oympique de Marsella, donde estuvo tres años.

.@PSG_English learned with deep sadness of the passing of our former player Modeste M'Bami.



The Club offers its sincere condolences to his family and loved ones❤️💙 pic.twitter.com/M4DKjAldhl