EFE

El Marsella ha propuesto al chileno Alexis Sánchez una renovación con una mejora económica a fin de lograr su continuidad tras el final de su contrato, anunció el presidente de la entidad, el español Pablo Longoria.

"Alexis ha sido un líder ejemplar y ha realizado una excelente temporada desde el plano de las estadísticas. Eso nos ha decidido a proponerle continuar", señaló Longoria en una conferencia de prensa para discutir la temporada que acaba de terminar y los objetivos para preparar la próxima.

Sánchez, de 34 años, marcó 18 goles y dio tres asistencias en un total de 44 encuentros durante la pasada temporada, en la que el Marsella terminó tercero en la liga francesa, por la que jugará la fase previa de la Liga de Campeones.

🚨 ¡#MARSELLA PUSO MÁS DINERO SOBRE LA MESA PARA RETENER A ALEXIS!



⚽ La dirigencia le propuso una renovación con mejora salarial al chileno y Pablo Longoria, presidente del OM, agregó que: "Ha encontrado aquí un ambiente donde se siente amado y respetado". pic.twitter.com/q5JAxzW3zs — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) June 5, 2023

Longoria reconoció que Arabia Saudí está sondeando a muchos jugadores para intentar ficharles con el atractivo de "ganar mucho dinero", pero aseguró que el internacional chileno "ha encontrado aquí un ambiente donde se siente amado y respetado".

Añadió que han hablado con el agente de Sánchez pero no quiso detallar cifras, "porque no sería respetuoso" con el jugador.

Sánchez, con una larga carrera que le ha llevado entre otros equipos por River Plate, Barcelona, Arsenal y Manchester United, llegó a comienzos de la pasada campaña procedente del Inter de Milán.

⚽🇫🇷 #Ligue1

🤑 Longoria veut garder Alexis Sanchez et lui a proposé un plus gros salaire !#Interview #beinsports pic.twitter.com/L6GzLaEvAb — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 5, 2023

En cambio, el presidente marsellés no dio pistas sobre quién puede ser el próximo técnico del equipo tras la marcha del croata Igor Tudor, que llegó justo antes del inicio de temporada tras la marcha repentina del argentino Jorge Sampaoli debido a sus diferencias con la dirección del club.

"Para el entrenador no hay que precipitarse. Hace falta encontrar el perfil adecuado", se limitó a decir, pero sí avanzó que, si es un extranjero "no aceptaré" que no hable francés al final de la temporada.