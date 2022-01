EFE

Un solitario tanto del turco Cengiz Under en los minutos finales de la primera mitad permitió al Marsella romper el "maleficio" que le perseguía en sus visitas al campo del Burdeos, donde el Olympique no ganaba en el campeonato liguero desde hace 44 años, tras imponerse este viernes por 0-1 a un mermado Girondins.

Lastrado por los numerosos casos de coronavirus detectados en el conjunto local, que llegó a solicitar, aunque sin éxito, el aplazamiento del duelo, el Girondins no pudo impedir el triunfo de un Marsella, que no vencía en Burdeos desde el 1 de octubre de 1977.



Cuatro décadas de frustraciones a las que los del argentino Jorge Sampaolí parecieron dispuestos a poner fin desde el pitido inicial, adueñándose por completo de la posesión del esférico.



Un monopolio del balón al que el Marsella sumó alguna que otra clara ocasión como la que protagonizó a los 12 minutos de juego el central croata Duje Caleta-Car, que vio como su remate se estrellaba en el poste.



Aunque finalmente el gol del triunfo del Olympique llegó en un error del portero local Benoit Costil que entregó la pelota a Cengiz Under para que el atacante turco estableciese a los 38 minutos el definitivo 0-1.



Un marcador que el Marsella pudo ampliar en la segunda mitad, pero ni Under, ni el centrocampista Matteo Guendouzi acertaron a batir al guardameta del Girondins.



Falta de acierto que no impidió a los de Jorge Samopaoli no sólo ya romper el maleficio que perseguía al conjunto marsellés en Burdeos, sino que le otorgó tres puntos que sitúan al Olympique en la segunda plaza de la clasificación.



Eso sí, muy lejos del líder, el París Saint-Germain que aventaja en diez puntos al Marsella a falta del encuentro que los del argentino Mauricio Pochettino disputarán el próximo domingo en el campo del Lyon.



Por su parte, el Burdeos, decimoséptimo clasificado, podría verse relegado a los puestos de descenso si el Metz logra vencer el domingo al Estrasburgo.