Una asistencia y un gol realzaron la aportación del delantero polaco Arkadiusz Milik en Brest (1-4), donde el Olympique Marsella salió del bache para recuperar la segunda plaza de la Ligue 1 y sosegar la situación de su técnico, el argentino Jorge Sampaoli.



Con solo uno de los últimos nueve puntos en juego ganados afrontó el equipo marsellés su visita al estadio Francis Le Ble para medirse a un rival que ha encontrado ya el sosiego en la competición y que ahora compite por objetivos estadísticos para su historia como lograr la mejor clasificación en la máxima categoría del fútbol francés, por encima del decimocuarto puesto.

🔚 ¡Se acabó el partido!



Gran victoria del @OM_Espanol para seguir apretando en la cima de la tabla#SB29OM pic.twitter.com/7ycR6LPW9s — Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) March 13, 2022

No tuvo casi tiempo de acusar la presión por la necesidad de puntos el equipo de Sampaoli que encarriló el choque a los tres minutos. Matteo Guendouzi recuperó el balón en el centro del campo y la envió a Milik. El delantero polaco asistió a Gerson que batió a Marco Bizot.



No tuvo convicción el Brest que no logra encadenar dos triunfos consecutivos en lo que va de temporada. Ganó al Lens en la pasada fecha y pretendía alargar la racha en la visita de un rival en horas bajas.



El Marsella sentenció a la hora de juego en un saque de esquina botado por el marroquí Amine Harit que cabeceó a la red Milik.



Sampaoli, con el duelo cerrado, retiró al polaco a veinte del final para dar minutos a Cedric Bakambu. En el 71, Harit hizo el tercero que redondeó la victoria visitante y, en el añadido el choque se desató sin influencia: Irvin Cardona firmó el gol del honor local y el turco Cengiz Under estableció la goleada.

El triunfo propicia que el Marsella recupere la segunda plaza. La diferencia de goles le sitúa por delante del Niza que tiene los mismos puntos. A quince está el París Saint Germain que a falta de diez jornadas tiene el título en la mano.