El capitán del PSG, Marquinhos, lamentó que el cuadro parisino no haya sido eficiente para vencer al Rennes, que le quitó el invicto en la Ligue 1.

“Creo que nos faltó la eficiencia de todo el equipo, atrás y adelante. Tuvimos oportunidades, pero fue un partido extraño, muy abierto. Tuvimos un comienzo de partido difícil, el equipo de Rennes tenía mucha energía, estaba mejor. Tuvimos un muy buen final de la primera parte y tuvimos muchas ocasiones que no pudimos conseguir. Y sacamos dos goles que tuvimos que evitar, en momentos clave del partido", comentó tras el partido por la novena jornada de la Ligue 1.

El brasileño decidió no escudarse en la fatiga para explicar lo sucedido en el juego. "Creo que estamos acostumbrados a jugar una serie de juegos. No podemos pensar en que estemos fatigados o lo que sea. Creo que si fuéramos despiadados, el juego habría sido completamente diferente y no habríamos hablado de fatiga. En general, jugamos bien, pero nos faltó esa efectividad por delante y por detrás para tomar la delantera", concluyó.