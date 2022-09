¡GOOOL DEL LORIENT!



Lacazette no pudo pero Dango Quatttara sí y puso el 3-1 para los de casa



🍿 No te pierdas el Lorient vs. Lyon en vivo en beIN SPORTS Ñ.#Ligue1 🇫🇷 #FCLOL pic.twitter.com/yoXpe6pVBQ