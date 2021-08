GOAL

Leonardo Araujo, director deportivo del PSG, ha concedido una entrevista a un grupo de cuatro medios, entre los que se encuentra el diario "Marca", que reproduce la conversación mantenida con el brasileño. Una entrevista que se produce horas después de que, como avanzó Goal, el Real Madrid trasladase una oferta por Kylian Mbappé. Estas son las impresiones de Leonardo sobre el interés del Real Madrid en Mbappé, que recoge el diario "Marca".

La postura del PSG con Mbappé. "La posición del PSG siempre ha sido retener a Kylian, renovarle. Siempre, desde hace dos años, el objetivo ha sido y es el mismo. Y sigue siendo así. Le hemos hecho una oferta muy importante hace dos meses a la altura de los mejores jugadores, otra hace incluso menos por encima de los últimos jugadores top, pero para mí me parece una estrategia del Real Madrid, de tener un nombre de un jugador nuestro. Desde hace dos años el Madrid ha tenido un comportamiento no correcto, ilegal, contactando con su entorno, inaceptable, nada correcto hacia nosotros. Y la prueba de esa estrategia es la de presentar una oferta a siete días del final del mercado y a un año del final de su contrato y parece una estrategia para dar entender que lo han intentado todo. No es la cantidad que consideramos, muy lejos de lo que pensamos, y no vamos a vender a un jugador por menos de lo que hemos pagado con 18 años. Tenemos que dar una cantidad pendiente al Mónaco y la oferta no la consideramos suficiente".

🗣️Leonardo sobre la oferta del @realmadrid por @KMbappe en una entrevista en @marca



😡 "No voy a confirmar cifras, pero está sobre los 160 millones. Menos de lo que pagamos por él. Es irrespetuosa"



🤔"Parece una estrategia para hacer ver que lo han hecho todo para ficharle" pic.twitter.com/cIkAp6gWdi — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 25, 2021

La oferta del Real Madrid. "Consideramos que la oferta no es suficiente. No voy a confirmar cifras pero es sobre los 160 millones. Es menos de lo que pagamos por él [fueron 180 más bonus], pero esto va más allá de eso. Sino la forma en que se ha hecho, irrespetuosa. Hemos hecho todo para que Mbappé esté con nosotros, un proyecto para él y a una semana no vamos a cambiar el plan. Pero si se queda o se va, será siempre con nuestras condiciones. Si quiere irse, se va, pero con nuestras condiciones como cualquier otro jugador. No podemos cambiar el plan a una semana del cierre del mercado. Si un jugador se quiere ir, se va, pero bajo nuestras condiciones".

Respuesta a la oferta. "Verbalmente hemos dicho no al Madrid. Y no hemos recibido otra oferta del Madrid. Nunca hemos querido que se vaya, ni lo hemos imaginado, y hemos hecho una oferta muy importante y una segunda aún mejor para que renueve. El jugador dio su palabra además de que no se marcharía libre del PSG pero la estrategia parece al final que era esa, que se marchara libre. Hemos visto muchas informaciones de que no tenían dinero, que había deudas en el Madrid. No lo puedo confirmar pero es lo que se ha dicho".

No se va a destruir el sueño. "Para todo el mundo: si alguien quiere irse, nadie va a destruir nuestro sueño. El club se va a proteger, es lo que hago. No negociamos nosotros a través de la prensa. Si el Madrid utiliza la prensa para la negociación, no es nuestro caso. No sé qué piensa el Madrid, pero sí sabe que debemos pagar al Mónaco [se habla de 35 millones]. Hay una estrategia global desde hace dos años para llegar a esta momento y hacer una oferta a una semana al final del mercado que saben que no vamos aceptar y decir, bueno, lo hemos intentado y no han querido y tendremos el derecho de ficharlo libre. Kylian siempre ha dejado claro que no se irá libre".

Negociación con Mbappé. "Siempre he dicho eso, que no se irá libre, con Mbappé hemos hablado mucho, con él, con los padres, con su entorno, hemos recorrido un camino muy largo con él. Jamás le hemos abierto la puerta, lo habríamos hecho antes buscando eso. Sé que la gente dice que yo quiero vender, pero Nasser y yo tenemos la misma opinión, tenemos la misma opinión [incide], no estamos divididos. Si alguien quiere irse, no le vamos a decir no, pero lo hará bajo nuestras condiciones. Veremos qué pasa".

PSG director Leonardo: “We have NO plan to talk with Real Madrid again. Will Madrid raise the offer? I don't know. I only know what I said in relation to Madrid's attitude. They have been working on Mbappé for two years, talking to everyone, the family…”. 🔴 #PSG #Mbappé — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2021

Kylian Mbappé y su postura. "¿Eso parece no? Por qué el Madrid hace una oferta entonces. ¿Si nos ha dicho que quiere irse? Me conocéis bien, las cosas internas son internas. No lo sé, no es importante, nosotros no queremos que se vaya y hay muchas cosas que se quedan dentro".

Opción a irse gratis. "Nuestro objetivo es renovarle. Y que se quede bajo nuestras condiciones. Eso no es solo para Kylian, para todos a los jugadores. Creo que nuestra posición es muy clara".

No están contentos en el PSG: "Honestamente, no estamos contentos. Pero nada ni nadie nos va a con el sueño que queremos cumplir. Hay un contrato de un año y una oferta que no es suficiente. Todo el mundo lo sabe".

¿Subirá la oferta el Madrid?. "No lo sé. solo sé lo que he dicho con relación con la actitud del Madrid. Llevan trabajando dos años, hablando con todo el mundo, la familia...".

Leonardo: “Real Madrid bid for Mbappé seems like a strategy to show they were trying every way to sign Kylian and that’s it. They’ve been disrespectful, incorrect, illegal and unacceptable. We’re NOT accepting €160m. If he wants to go, it will be for our conditions”. 🔴 #Mbappé — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2021

¿Mbappé va a hablar? "No lo sé, no es eso un problema. No puedo entrar en eso".

Despedida. "Pienso que hemos hablado bastante y sabéis la postura del PSG y nuestra opinión sobre la actitud del Real Madrid. Irrespetuoso, incorrecto, ilegal e inaceptable hacer una oferta que saben que no es suficiente. Y que nosotros siempre hemos querido contar con Kylian".