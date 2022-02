EFE

El Lens y el Olympique Lyon firmaron un empate insuficiente (1-1) para sus aspiraciones de terminar la temporada en alguno de los puestos que dan acceso a las competiciones europeas.

Ambos equipos acudieron a la cita tras frenar una mala racha de resultados la pasada jornada. Consiguieron ganar sus respectivos partidos y querían sumar su segunda victoria consecutiva para intentar culminar el fin de semana en posiciones europeas.



Al final, se anularon y el equipo de Peter Bosz se quedó, a la espera del resto de resultados de la jornada, con la quinta y última plaza continental que podría perder si el Rennes o el Mónaco ganan sus encuentros este domingo.



Bosz no pudo contar con varios jugadores. Por lesión, Jason Denayer, Mathis Cherki y Jeff Reine-Adélaïde se quedaron fuera. Y, por sanción, uno de sus hombres clave, Moussa Dembélé, máximo goleador de su equipo con ocho tantos, no pudo saltar al césped del estadio Bollaert-Delelis.



Enfrente, Franck Haise también tuvo que lidiar con muchas bajas. Jonathan Gradit, Wesley Saïd y Corentin Jean no consiguieron salir de la enfermería y el técnico del Lens jugó sin tres piezas importantes, aunque su equipo dominó el inicio de un partido marcado por la lluvia y el viento.

Fruto de ese dominio, Jonathan Clauss abrió pronto el marcador, a los 14 minutos, cuando culminó una jugada iniciada por Gael Kakuta que dio continuidad Arnaud Kalimuendo con un disparo que despejó el guardameta Anthony Lopes. Entonces, Clauss aprovechó el rechace para abrir el marcador y dejar tocado al Olympique Lyon, que reaccionó justo antes del descanso después de sufrir otro susto.



Se lo dio Seko Fofana con un tanto anulado por una mano previa que dejó con vida a los hombres de Bosz. Justo sobre la bocina, una buena asistencia de Toto Ekambi la aprovechó Tino Kadewere para subir al marcador un empate que ya no se movería tras un segundo acto gris en el que solo Florian Sotoca pudo marcar para el Lens a falta de dos minutos. Anthony Lopes evitó el tanto y cada equipo sumó un punto que no dejó satisfecho a ninguno.