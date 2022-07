ES.PSG.FR

Segundo fichaje del Paris Saint-Germain para la temporada 2022-2023, Hugo Ekitiké concedió su primera entrevista a los medios del club.

¡HUGO, BIENVENIDO! ¿CÓMO TE SIENTES AHORA QUE TE CONVIERTES EN JUGADOR DEL PARIS SAINT-GERMAIN?

Es una mezcla de muchos sentimientos, muchas emociones. Obviamente siento mucha alegría y orgullo por unirme al Paris Saint-Germain. Es un inmenso orgullo estar aquí.

El Paris Saint-Germain se complace en anunciar la llegada de Hugo Ekitiké procedente del Stade de Reims. ✍️



El delantero francés llega cedido, con opción de compra, hasta final de temporada. 🔴🔵#WelcomeHugo pic.twitter.com/A5qWU8LLnB — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) July 16, 2022

¿QUÉ MOTIVÓ TU DECISIÓN DE UNIRSE AL CLUB DE LA CAPITAL?

¡Es la elección del corazón! Yo también soy francés, es el club de mi país. Y luego es un club donde juegan los más grandes jugadores, donde hay una plantilla de calidad y con experiencia, ganas de ganar todos los títulos en todas las competiciones. Aquí hay de todo para que progrese. Todos los ingredientes están ahí, por lo que es una elección lógica para mí estar aquí. Finalmente, yo mismo tengo familia en la región de París y siempre he seguido al Paris Saint-Germain. Todo esto hizo que mi deseo de unirme a este club fuera muy natural. ¡Es la elección correcta para mí estar aquí!

¡Acabas de celebrar tu 20 cumpleaños y, por lo tanto, serás uno de los jugadores más jóvenes del equipo! Es un reto para ti, pero también una forma de presión, ¿no?

Siempre he tenido confianza en mi juego y en mí mismo. Aunque tengo muchas ganas de estar en el campo para jugar y demostrar lo que puedo hacer. Realmente no dudo porque sé de lo que soy capaz, y no veo la hora de poder trabajar para demostrarlo en París.

Exactamente, ¿qué es lo que más te gusta del fútbol?

Soy un jugador al que le gustan mucho los gestos bonitos. Entonces mi objetivo es darle gusto a la gente que viene a ver los partidos. Es mi forma de ver las cosas. Me gusta la estética en el fútbol, ​​y creo que en París estoy en el mejor lugar para jugar así. Y luego está también la parte estadística que es muy importante en el fútbol actual, y las ganas de hacer brillar al colectivo.

París también se trata de seguidores apasionados y un entorno especial. Nos imaginamos que es emocionante para un jugador?

Por eso también estoy aquí. Me encanta esta pasión entre los aficionados parisinos, es algo que me impulsa. Me gusta la presión de los partidos, cuando hay tensión, cuando hay expectación a mi alrededor. Y me empuja a sacar lo mejor de mí. Quiero mostrar a los seguidores que lo daré todo. Quiero aportar mi toque, mi carácter y mi forma de apropiarme del fútbol, ​​pero también tener mi impacto en el juego y mostrar cómo juego.