EFE

Con un tanto sobre la bocina de Alexandre Lacazette, el Olympique de Lyon ganó 1-2 al Montpellier y sumó su primera victoria en la 'era Laurent Blanc' para tomar aire después de acumular seis jornadas consecutivas sin ganar en la Ligue 1.



Cuando sobrevolaba un nuevo pinchazo del Lyon por el Stade de la Mosson, apareció la figura de Lacazette para aliviar el dolor de un equipo que ni con la llegada de Blanc parecía levantar cabeza. Casi en el tiempo de descuento, rozando el minuto noventa, apareció para destrozar la red del Montpellier tras una gran internada de Caqueret y dar tres puntos vitales para su equipo.



Y es que, tras la destitución de Peter Bosz hace un par de jornadas, la llegada de Blanc al cargo se esperaba como un posible revulsivo para el Olympique Lyon, que rozó otro tropiezo que no habría merecido.



Blanc se estrenó el pasado fin de semana con mal pie. Derrotado por el Rennes 3-2, se esperaba una reacción en su segundo duelo. Llegó por los pelos gracias a Lacazette y a Houssem Aouar, que firmó una primera parte excepcional.



El centrocampista galo se echó a su equipo a la espalda y se encargó de abrir el marcador en la primera parte con un derechazo ajustado desde dentro del área con el que aprovechó una buena asistencia del mismo Lacazzette.



Aouar no sólo marcó un buen gol, jugó a un nivel tremendo y la sala de máquinas del Olympique Lyon volvió a carburar. Sin embargo, en cuanto su equipo se descuidó un momento, en la segunda parte fue castigado con un golazo de chilena obra Ekye Wahi.



La situación no mejoró con la expulsión de Sinaly Diomandé a falta de quince minutos, aunque también salió pronto del terreno de juego Stephy Mavididi para que ambos equipos jugaran con diez hombres. Entonces, cuando todo parecía perdido para el Lyon, apareció Lacazette para firmar el tanto de una victoria muy deseada y que servirá para colocar los cimientos del proyecto que inició hace una semana Laurent Blanc.