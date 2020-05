EFE

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) de Francia anunció que pedirá un crédito, avalado por el Estado, para cubrir los ingresos que los clubes dejarán de percibir por el final anticipado de la temporada.

Réunie ce 4 mai, l’Assemblée Générale de la @LFPfr a adopté une résolution permettant à la LFP de contracter auprès de son établissement bancaire un prêt garanti par l’état (PGE).



Communiqué 📝➡️ https://t.co/Ntgy1qyYV6 pic.twitter.com/u3mTqTFEgs — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) May 4, 2020

"Gracias a este préstamo, la LFP podrá pagar a los clubes de primera y segunda división el conjunto de las sumas que les faltan por percibir por los derechos audiovisuales de la temporada 2019/2020", indicó la organización en un comunicado.



Aunque oficialmente no se comunicó el monto de ese crédito, varias fuentes indicaron que rondará los 225 millones de euros.





Con ese dinero, los clubes podrán integrar en sus cuentas los dos últimos pagos de los derechos audiovisuales correspondientes a la actual temporada, que fue dada por terminada por el Ejecutivo ante la pandemia de COVID-19.



La LFP decidió la semana pasada acatar la orden del Gobierno, que a cambio se comprometió a aportar apoyo financiero a aquellos clubes en peligro por no percibir esos ingresos.



Las televisiones que emiten la liga francesa debían haber procedido a esos pagos el pasado 5 de abril y el próximo 5 de junio.



El crédito "permitirá contribuir al apoyo de la tesorería de los clubes de primera y segunda", agregó la LFP.



El Gobierno francés puso una línea de préstamos garantizados al servicio de las empresas en dificultades a causa del parón de la actividad económica por el confinamiento decretado para frenar la circulación del coronavirus.



El Estado se presenta como aval del pago en caso de que la empresa en cuestión no pueda afrontar la devolución del crédito.



La mayor parte de los clubes franceses se ha acogido, además, al paro parcial (ERTE) de su plantilla, también puesto en marcha por el Estado, y muchos de ellos han logrado o están en negociaciones para acordar reducciones salariales de su plantilla.