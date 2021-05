EFE

El francés Mathieu Valbuena, centrocampista del Olympiacos, criticó al defensa español del Olympique de Marsella Álvaro González, de quien dijo que habla demasiado y que debería centrarse más en el fútbol.

Su declaración en el programa Top of the foot de la emisora francesa RMC estuvo motivada por una declaración de González de este domingo después de que el Marsella perdiera por 0-1 contra el Saint-Étienne.



"Creo que el equipo no ha entendido la importancia de este tipo de partidos para ser europeo el próximo año", dijo el jugador español en Canal+.

Tu n'entre pas dans un vestiare d'un club pour lequel tu n’as pas aucun respect et tu critiques ses joueurs apres un match. Je parle à ton visage, pas dans la presse 😉 https://t.co/LE3UaL7dNn — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) May 10, 2021

Valbuena contestó este lunes que González no está exento de responsabilidad en ese resultado.



"Sabe muy bien no está bien desde hace tiempo. Está en un equipo que ha tenido una temporada muy difícil. ¿Qué queréis que diga? Tiene que decir cosas como esa. Pero no está exento de todo reproche", sostuvo Valbuena.



El francés precisó que no guarda buen recuerdo de él desde el partido de vuelta entre el Marsella y el Olympiacos en Marsella en la Liga de Campeones, en el que Valbuena no jugó pero sí acudió al campo, donde su equipo perdió por 2-1.



"Vino a verme casi insultándome. Habla demasiado, debería centrarse más en el fútbol", zanjó Valbuena sobre el defensa español.



González le respondió a través de Twitter: "No eres bienvenido en un vestuario de un club por el que no tienes ningún respeto y del que criticas a sus jugadores después de un partido. Yo te hablo a la cara, no en la prensa", le dijo en un mensaje acompañado del emoticono de una cara que guiña un ojo.