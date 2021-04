EFE

El portero costarricense Keylor Navas afirmó que está "muy contento" en el PSG por el trato que recibe y la relación con el resto de los jugadores, los técnicos y los directivos, y que se quedará tanto como el club quiera.



"Quiero seguir jugando mucho tiempo en el PSG porque me encuentro bien física y mentalmente", destacó en una entrevista a la revista France Football, y comentó algunos de los episodios más sobresalientes del año y medio que lleva con el equipo de la capital francesa, y en particular el penalti que paró a Messi en los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona el 10 de marzo.



"Fue un momento muy importante porque llegábamos al fin del primer tiempo y teníamos que intentar impedirles marcar para evitar que creyeran en la posibilidad de calificarse", señaló.

À lire dans France Football l'entretien de Keylor Navas (PSG) : «Je n'aime pas trop parler des fantômes du passé» https://t.co/efZ1wKWSIq — France Football (@francefootball) April 5, 2021



El guardameta, al que en Francia se consideró entonces el gran salvador del PSG en ese partido, reconoció que "parar un penalti de un jugador como ese, es lo máximo".



Preguntado sobre si se había preparado, su respuesta está llena de ironía: "Si sabe explicarme el juego de Lionel Messi y tiene la solución para pararlo, envíemela por correo y se la transmito a todo el mundo. Tira los penaltis por la derecha, por la izquierda, por el centro. De modo que me dejé guiar por lo que sentía en ese momento y funcionó".



En cuanto a su salida del Real Madrid en septiembre de 2019, Navas dijo que fue "un periodo complicado" y que "hay momentos en los que hay que elegir".



Aseguró que el club blanco y sus jugadores siempre le trataron bien, igual que el entrenador, Zinedine Zidane, "con el que ganamos todo".





Pero también que "hay cosas que no se controlan", sobre las que no dio detalles. Al final, relató, "me encomendé a Dios, que me orientó hacia una salida del Real Madrid".



Del PSG, destacó su carácter "familiar" e indicó que lo que le sedujo fueron los jugadores "de oro" que tiene tanto desde el punto de vista futbolístico como humano, así como el resto de los que trabajan allí, desde el presidente al plantel técnico.



Reconoció que la presencia de otros latinos da al vestuario del PSG "un ambiente festivo", pero señaló que lo más importante es que todos se entienden bien.



Explicó que, como muchos de los jugadores del PSG hablan español, Kylian Mbappé y otros para los que no es su lengua lo están aprendiendo y les enseñan a mejorar su vocabulario.



Respecto a su próximo reto en los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich, con el partido de ida este miércoles, dijo que no se pueden permitir ningún error.



Pero al mismo tiempo, está "convencido de que con todas" las "calidades" de su equipo, tienen "las armas para ganar".



Cuando se le mencionó que en ese pulso con el Bayern habrá un segundo duelo también entre los dos porteros, él y Neuer, Navas eludió la cuestión porque no ve las cosas de forma personal: "No vamos a jugar un partido de tenis. No estaremos frente a frente el uno contra el otro".



También se mostró diplomático cuando se le preguntó sobre cuál es el mejor guardameta ahora y, sin dar nombres, afirmó que hay "un grupo de cinco o seis" que tienen "un muy buen nivel". EFE