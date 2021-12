Con información de EN.PSG.FR

El defensa marroquí del PSG, Achraf Hakimi, habló de la amistad que le une con su compañero Kylian Mbappé tanto dentro como fuera de la cancha.

"Somos muy buenos amigos. Nuestro entendimiento es algo que sucedió naturalmente. Tenemos la misma edad, nos gustan las mismas cosas y eso es lo que nos une dentro y fuera de la cancha", afirmó Hakimi en la rueda de prensa previa al partido ante Brujas por la Champions League.

Con respecto a su adaptación, aseguró que "he comenzado bien la temporada y he tenido la oportunidad de marcar algunos goles. Pero soy defensor y mi prioridad es defender. Pero también trato de ayudar al equipo en la delantera. Mi principal objetivo es ser bueno en defensa y que nuestros rivales no marquen. Por el momento va bien. Me estoy adaptando al equipo, a mis compañeros, a la ciudad, y estoy aprendiendo francés ".

Finalmente, Hakimi también se refirió a las críticas que ha recibido el PSG.

"La gente siempre habla, juguemos bien o no. Siempre habrá algo que decir. Respetamos a la crítica, pero nuestro equipo tiene muchos jugadores nuevos. En primer lugar, tenemos que entendernos y poner en práctica la actitud del entrenador, instrucciones. Eso vendrá poco a poco. Vamos a mejorar y lo disfrutaremos más", concluyó.