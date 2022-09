EFE

El brasileño Gerson, que abrió el marcador, y el chileno Alexis Sánchez que lo cerró, propiciaron la cuarta victoria seguida del Olympique de Marsella que se impuso 0-2 en el campo del Auxerre y salió líder de la Ligue 1 a expensas de los resultados del PSG y el Lens en esta sexta jornada.



No levanta el pie del acelerador el cuadro del croata Igo Tudor que salió también exitoso del estadio l'Abbé-Deschamps y que aventaja ahora en tres puntos a sus perseguidores.



El Marsella puso el partido de cara pronto. A los ocho minutos, el turco Cengiz Under se internó por la derecha y con poco ángulo disparó a portería. El tiro dio en el palo y Gerson, atento, recogió el rechace para batir a Benoit Costil.



Sentenció el triunfo en el 84, cuando Alexis Sánchez, que empezó como suplente y que en la segunda mitad ocupó el lugar de Under, aprovechó, desde el punto de penalti, un pase de Matteo Guendouzi para volver a marcar.



El Marsella es líder y el recién ascendido Auxerre encajó su segunda derrota seguida pero se mantiene en el ecuador de la clasificación.