Con información de Ligue1.com

Christophe Galtier quiere que el PSG gane el título de la Ligue 1 en Estrasburgo, para luego celebrarlo en el partido final con sus fanáticos.

"Llevamos una ventaja de seis puntos sobre Lens. Tenemos un viaje a Estrasburgo que también va a ser difícil. Pero espero que estemos felices de ser campeones en el próximo partido y celebrarlo cuando regresemos al Parc de Princes con nuestros seguidores", aseguró en la rueda de prensa tras su victoria sobre el Auxerre en el cierre de la fecha 36.

🚨🤩 Kylian #Mbappé le dio la victoria al @PSG_espanol sobre el Auxerre y acercó a los parisinos a la conquista de la @Ligue1_ESP esta temporada💥🔥#Ligue1 🇫🇷 #AJAPSG pic.twitter.com/0GPddIqwnP — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) May 22, 2023

Este triunfo por 1-2 en el estadio de l'Abbe-Deschamps, gracias a un doblete de Kylian Mbappé, dejó a los parisinos como virtuales campeones del torneo, pues aventaja en seis puntos al Lens, segundo, a falta de dos jornadas, además de que el París Saint Germain tiene un saldo favorable de 50 tantos. El Lens, de 34.

"La victoria, por supuesto, deja pocas esperanzas para Lens, que está teniendo una gran temporada, de venir a buscarnos. Todavía nos quedan dos partidos por jugar, tendremos que ser muy serios. Cuando eres entrenador, obviamente tienes que ser más consistente. Me recuerda al partido que jugamos en Angers hace algunas semanas. Por mucho que la primera mitad fuera muy buena, la segunda mitad no lo fue tanto. Ese fue el caso en este partido, mientras que en los últimos dos partidos que jugamos, estuvimos bien al comienzo de cada tiempo, ya sea en Troyes o contra Ajaccio. Esta noche, no fue así y eso hace que un partido sea difícil", explicó.

En la fecha 37, el PSG visitará al Estrasburgo, mientras que en la jornada 38, el cuadro parisino cerrará la temporada recibiendo al Clermont en el Parc de Princes.