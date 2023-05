Christophe Galtier, técnico del PSG, analizó el enfrentamiento de su equipo ante el Ajaccio durante la rueda de prensa previa al partido, celebrada este viernes 12 de mayo.

El estratega habló sobre lo que espera en los últimos seis partidos de la temporada y del estado de forma del equipo, tras la victoria sobre el Troyes la semana pasada.

El PSG se mantiene en la cima de la Ligue 1 con 78 puntos, tres por encima del RC Lens, su perseguidor más cercano, y a ocho del Olympique de Marsella.

EL PARTIDO EN TROYES

Veníamos de una mala actuación contra el Lorient, tanto por el resultado como por la forma de jugar. Teníamos que volver a nuestro nivel, tuvimos problemas para controlar el juego durante un tiempo, creamos muy pocas situaciones y nos faltó regularidad. Encontré esta regularidad en el partido contra el Troyes, ya fuera al principio del encuentro o tras el descanso de la segunda parte, donde estuvimos ahí para ampliar la ventaja lo antes posible. En general, ha sido una buena actuación.

LA PUESTA EN ESCENA DE AJACCIO

Cuando estás en el París Saint-Germain, puedes analizar al rival, pero a menudo cambian de sistema cuando vienen al Parque de los Príncipes. Estamos trabajando sobre nuestros principios, nos hemos basado esta semana en lo que hicimos bien en el último partido contra el Troyes, con mucha más intensidad en la recuperación y una mejor calidad de juego.

EL FINAL DE LA TEMPORADA

El partido contra el Ajaccio será más crucial que decisivo. Es lo que dije sobre el partido de Troyes y es lo que repetiré sobre el de Ajaccio. Si ganamos el sábado, no seremos campeones. Los partidos decisivos vendrán después. Pero tenemos esta gran determinación con un objetivo: el título de la liga francesa.

LA ORGANIZACIÓN DEL ATAQUE

Cuando Leo Messi está en el campo, tenemos que adaptar las cosas para encontrar un buen equilibrio y encontrar una estructura de ataque. Contra el Troyes, vimos que el equipo se expresaba bien en lo que habíamos organizado. Con Leo, tendremos que encontrar el mismo tipo de movimiento ofensivo.

EL OPONENTE

Es muy difícil que permanezcan en la Ligue 1, aunque matemáticamente no desciendan. Pero los jugadores vendrán al Parque de los Príncipes libres, sin la presión del resultado. Simplemente tendrán ganas de expresarse. Con una gran exposición, los jugadores que vienen al Parc siempre quieren rendir. Espero un partido en el que el otro equipo no se dará por vencido. Tendremos que estar muy decididos desde el principio del partido, para que no les dejemos instalarse en el juego.