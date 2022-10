EFE

El entrenador del PSG, Christophe Galtier, no prevé dar descanso a su tridente Mbappé-Messi-Neymar este sábado en partido liguero ante el Troyes, que precede al importante choque de Champions ante la Juve, porque "una dinámica así no se interrumpe, se cuida".



"Han mostrado una calidad impresionante, una sintonía, una dinámica que no se debe interrumpir, sino cuidarla. He hablado con el cuadro médico, que está haciendo un muy buen trabajo, y veremos su estado de forma" en cualquier caso, declaró hoy Galtier en rueda de prensa.



En los dos últimos encuentros (0-3, ante el Ajaccio en Liga y 7-2 frente al Maccabi Haifa en Champions), el tridente se ha destacado por su faceta goleadora y asistente, a menos de un mes del comienzo del Mundial de Qatar.



"Veremos cómo avanza el partido" para reemplazar o no a alguno de los tres, refirió Galtier. El objetivo es que estén frescos antes del miércoles, cuando el PSG viaja a Turín en Champions, encuentro en el que se jugará el primer puesto de su grupo con el Benfica, que se mide al Maccabi Haifa.



Una de las novedades del equipo ante el modesto Troyes podrá ser el central internacional francés Presnel Kimpembé, recuperado de sus problemas físicos y "listo" para jugar.