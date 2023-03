EFE

Christophe Galtier, entrenador del París Saint-Germain (PSG), descartó este viernes que Neymar esté recuperado a tiempo para jugar la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich, el próximo miércoles.



"No, pienso que será baja frente al Bayern de Múnich", dijo el entrenador al ser preguntado por la posibilidad de un retorno de Neymar durante la habitual rueda de prensa previa a la jornada de Liga que tendrá lugar este fin de semana.



El parte médico publicado esta misma jornada por el club parisino indicaba que el delantero continuaba con su recuperación y que el próximo lunes se daría a conocer una nueva valoración.



El jugador brasileño sufre un esguince en el tobillo "con lesiones en los ligamentos" desde febrero pasado, una lesión cuyo periodo de baja lo convirtió inmediatamente en interrogante para la decisiva cita en Alemania.



La victoria previa del Bayern en la ida en el Parque de los Príncipes (0-1) obliga al equipo francés a una gran gesta en el Allianz Arena el próximo miércoles.



Para esa cita Galtier sí que espera contar con el defensa Achraf Hakimi, que no solo había estado igualmente alejado del terreno de juego por lesión, sino que esta semana fue acusado de violación a una joven de 24 años.



"No responderé a ninguna pregunta sobre aspectos extradeportivos de Achraf Hakimi", dejó claro el técnico, antes de añadir que el club ya se ha pronunciado la sobre situación, en referencia a que, cuando se supo a comienzos de semana que el jugador estaba siendo investigado, el equipo mostró confianza en la Justicia y apoyó al internacional marroquí, que niega las acusaciones.