Con información de EFE y ES.PSG.FR

El entrenador del PSG, Christophe Galtier, habló del regreso de Kylian Mbappé a la titular ante Montpellier, en la que jugará con Lionel Messi y Neymar.

En la rueda de prensa previa al choque liguero también habló de cómo se siente de cara a su debut en el Parque de los Príncipes.

El entrenador Christophe Galtier habla sobre el regreso al Parc desPrinces frente a nuestros seguidores 🙌❤️💙#PSGMHSC pic.twitter.com/8takmqcobv — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 11, 2022

"No hay dificultad para integrar a Kylian Mbappé en un equipo. Es un privilegio poder contar con un jugador como él. Estuvo un poco perturbado en su preparación, en particular por su sanción durante el Trophée des Champions y su lesión ante Clermont. Finalmente tiene pocos minutos en las piernas pero está en buena forma, las molestias que sintió la semana pasada han desaparecido por completo, y ha vuelto muy motivado esta semana", aseguró sobre el regreso del francés al once inicial del cuadro parisino.

Así mismo, al referirse a su tridente afirmó que "trabajé mucho en las asociaciones esta semana, miré lo que pasó el año pasado, en varios esquemas. Mbappé, Neymar y Messi están acostumbrados a jugar juntos. Ney y Leo, que hicieron toda la preparación y jugaron dos partidos oficiales completos, están un poco más al día, pero creo que Kylian también lo estará. Pero no me preocupa que se entiendan, se conocen bien y es bueno poder verlos juntos".

Finalmente, sobre su primer partido en el Parque de los Príncipes, dijo que "creo que habrá mucha emoción, el estadio estará lleno, estaré en el banquillo derecho y estoy muy feliz de estar aquí. Creo que tendremos una cálida bienvenida, los jugadores se lo merecen. Se abre una nueva página. Los jugadores han estado trabajando duro desde el 4 de julio, hicieron una gran gira, fueron eficientes y muy buenos contra Nantes y Clermont. Quiero que mi equipo gane el apoyo de la afición, con un comportamiento intachable, poniendo ritmo e intensidad en el campo. No hay razón por la que no podamos ver eso el sábado por la noche frente a nuestros seguidores. Pero el equipo tiene un mensaje que transmitir, el de ser irreprochable en términos de inversión".